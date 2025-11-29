Le Noël de Reynardus Montée des Tours Châteaurenard

Le Noël de Reynardus

Du samedi 13 au dimanche 14 décembre 2025. Montée des Tours Château féodal Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Le Noël de Reynardus au Château féodal organisé par Les Amis des Tours .

Vivez la féérie du Noël de Reynardus !

Plongez dans l’ambiance festive et chaleureuse du Noël de Reynardus au cœur de la magnifique Forteresse des Comtes de Provence



Organisé par Les Amis des Tours, cet événement unique est une occasion parfaite de partager un moment de convivialité et d’émerveillement en cette période festive.



Laissez-vous transporter dans l’esprit de Noël !



Animations gratuites, jeux de bois, Père Noël, boissons, crêpes .

Montée des Tours Château féodal Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur amisdestours@gmail.com

English :

Reynardus’s Christmas at the Château féodal organized by Les Amis des Tours .

