Le Noël de Teddy L’Ourson Salle des fêtes Verdun-sur-le-Doubs

Le Noël de Teddy L’Ourson

Salle des fêtes Place de la Halle Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire

La Bourgeoisie Conviviale, avec l’aide de KMBO Distribution, organise un après-midi cinéma à la salle des fêtes de Verdun-Ciel le dimanche 28 décembre.

Le film diffusé sera Le Noël de Teddy l’Ourson.

Début de séance à 15h.

Les enfants de de 15 ans doivent être accompagnés.

Entrée 4€

Popcorn 2€ .

Salle des fêtes Place de la Halle Verdun-sur-le-Doubs 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 25 10 94

