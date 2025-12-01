Le Noël de Teddy L’Ourson Salle des fêtes Verdun-sur-le-Doubs
Salle des fêtes Place de la Halle Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire
Début : 2025-12-28 15:00:00
fin : 2025-12-28 17:30:00
2025-12-28
La Bourgeoisie Conviviale, avec l’aide de KMBO Distribution, organise un après-midi cinéma à la salle des fêtes de Verdun-Ciel le dimanche 28 décembre.
Le film diffusé sera Le Noël de Teddy l’Ourson.
Début de séance à 15h.
Les enfants de de 15 ans doivent être accompagnés.
Entrée 4€
Popcorn 2€ .
Salle des fêtes Place de la Halle Verdun-sur-le-Doubs 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 25 10 94
