Le Noël décalé de l’Union Saint-Bruno Union Saint-Bruno Bordeaux

Le Noël décalé de l’Union Saint-Bruno Samedi 6 décembre, 14h00 Union Saint-Bruno Gironde

Entrée libre de 14h à 19h et 8/10€ pour les concerts à 20h

Début : 2025-12-06T14:00:00 – 2025-12-06T23:30:00

Fin : 2025-12-06T14:00:00 – 2025-12-06T23:30:00

Au programme :

Marché de créateur·rices & artisan·es locaux

Ateliers créatifs pour petits et grands

Impro ados

Danse

Restauration salée et sucrée 100% végétale

Buvette

Concerts

Collecte pour la banque alimentaire

14h-16h Match d’improvisation ados

16h15-16h30 Démo Zumba kids

18h30 Surprise

20h 3 Concerts (en intérieur) – PAF 8/10€

Union Saint-Bruno 49, rue brizard, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Un marché de Noël… pas comme les autres ! L’Union Saint Bruno vous ouvre ses portes pour un Noël décalé, festif et créatif ! marché de noël concerts