Le Noël décalé de l’Union Saint-Bruno Union Saint-Bruno Bordeaux samedi 6 décembre 2025.

Le Noël décalé de l’Union Saint-Bruno Samedi 6 décembre, 14h00 Union Saint-Bruno Gironde

Entrée libre de 14h à 19h et 8/10€ pour les concerts à 20h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-06T14:00:00 – 2025-12-06T23:30:00
Fin : 2025-12-06T14:00:00 – 2025-12-06T23:30:00

Au programme :

  • Marché de créateur·rices & artisan·es locaux
  • Ateliers créatifs pour petits et grands
  • Impro ados
  • Danse
  • Restauration salée et sucrée 100% végétale
  • Buvette
  • Concerts
  • Collecte pour la banque alimentaire

14h-16h Match d’improvisation ados
16h15-16h30 Démo Zumba kids
18h30 Surprise
20h 3 Concerts (en intérieur) – PAF 8/10€

