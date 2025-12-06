Le Noël décalé de l’Union Saint-Bruno Union Saint-Bruno Bordeaux
Le Noël décalé de l’Union Saint-Bruno Union Saint-Bruno Bordeaux samedi 6 décembre 2025.
Le Noël décalé de l’Union Saint-Bruno Samedi 6 décembre, 14h00 Union Saint-Bruno Gironde
Entrée libre de 14h à 19h et 8/10€ pour les concerts à 20h
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-06T14:00:00 – 2025-12-06T23:30:00
Fin : 2025-12-06T14:00:00 – 2025-12-06T23:30:00
Au programme :
- Marché de créateur·rices & artisan·es locaux
- Ateliers créatifs pour petits et grands
- Impro ados
- Danse
- Restauration salée et sucrée 100% végétale
- Buvette
- Concerts
- Collecte pour la banque alimentaire
14h-16h Match d’improvisation ados
16h15-16h30 Démo Zumba kids
18h30 Surprise
20h 3 Concerts (en intérieur) – PAF 8/10€
Union Saint-Bruno 49, rue brizard, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
Un marché de Noël… pas comme les autres ! L’Union Saint Bruno vous ouvre ses portes pour un Noël décalé, festif et créatif ! marché de noël concerts