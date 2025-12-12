Le Noël des Andernochats Refuge Les Andernochats Andernos-les-Bains

Le Noël des Andernochats

Le Noël des Andernochats , c’est avant tout une rencontre pleine d’inspiration et d’émotion. Un moment privilégié, en solo, en duo ou en famille, pour découvrir le travail de l’association et soutenir les actions menées tout au long de l’année soins, alimentation, identification, stérilisation et adoptions responsables.

Un avant-goût parfait des fêtes à venir, entourés de ronrons, d’espoir et de de sourires !

Offrir quelques instants réconfortants aux pensionnaires à quatre pattes avant l’hiver. Des chants de Noël résonneront dans les allées.

Vente de vin chaud, gâteaux et artisanat.

Maquillages chat pour les petits (après-midis).

N’hésitez pas apporter une contribution, croquettes, pâtée, friandises, litière, couvertures..

Il se murmure même que le Père Noël, grand amoureux des chats, pourrait y faire une apparition… .

Refuge Les Andernochats 2bis Avenue Gustave Eiffel Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 11 96 61 lesandernochats@gmail.com

