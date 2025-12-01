Le Noël des animaux de la ferme Mazalibrand Mazet-Saint-Voy

Le Noël des animaux de la ferme

Mazalibrand GAEC Salers et Bol d’Air Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

tout compris

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27 11:30:00

fin : 2025-12-27 15:30:00

Date(s) :

2025-12-27

Le Gaec Salers et Bol d’Air fête Noël ! Le Noël des animaux de la ferme

.

Mazalibrand GAEC Salers et Bol d’Air Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 06 94 58 84

English :

Gaec Salers and Bol d’Air celebrate Christmas! Christmas for farm animals

German :

Der Gaec Salers et Bol d’Air feiert Weihnachten! Das Weihnachtsfest der Tiere auf dem Bauernhof

Italiano :

Gaec Salers e Bol d’Air festeggiano il Natale! Natale con gli animali della fattoria

Espanol :

¡Gaec Salers y Bol d’Air celebran la Navidad! Navidad con los animales de la granja

L’événement Le Noël des animaux de la ferme Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme du Haut-Lignon