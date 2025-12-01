Le Noël des animaux de la ferme Mazalibrand Mazet-Saint-Voy
Le Noël des animaux de la ferme
Mazalibrand GAEC Salers et Bol d’Air Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
tout compris
Début : 2025-12-27 11:30:00
fin : 2025-12-27 15:30:00
2025-12-27
Le Gaec Salers et Bol d’Air fête Noël ! Le Noël des animaux de la ferme
Mazalibrand GAEC Salers et Bol d’Air Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 06 94 58 84
English :
Gaec Salers and Bol d’Air celebrate Christmas! Christmas for farm animals
German :
Der Gaec Salers et Bol d’Air feiert Weihnachten! Das Weihnachtsfest der Tiere auf dem Bauernhof
Italiano :
Gaec Salers e Bol d’Air festeggiano il Natale! Natale con gli animali della fattoria
Espanol :
¡Gaec Salers y Bol d’Air celebran la Navidad! Navidad con los animales de la granja
