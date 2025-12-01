Le Noël des bambins Le loup qui voulait changer de couleur Istres
Le Noël des bambins Le loup qui voulait changer de couleur Istres mercredi 10 décembre 2025.
Le Noël des bambins Le loup qui voulait changer de couleur
Mercredi 10 décembre 2025 de 15h30 à 15h40. Allées Jean Jaurès Istres Bouches-du-Rhône
Lecture bilingue de l’album jeunesse, français et langue des signes.
Allées Jean Jaurès Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr
English :
Bilingual reading of the children?s album in French and sign language.
