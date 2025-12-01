Le Noël des bambins Le loup qui voulait changer de couleur Istres

Le Noël des bambins Le loup qui voulait changer de couleur

Mercredi 10 décembre 2025 de 15h30 à 15h40. Allées Jean Jaurès Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-10 15:30:00

fin : 2025-12-10 15:40:00

2025-12-10

Lecture bilingue de l’album jeunesse, français et langue des signes.

Allées Jean Jaurès Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

Bilingual reading of the children?s album in French and sign language.

