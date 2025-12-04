Le Noël des Commerçants Place Saint-Germain Rennes
Gratuit
**Animations du Noël des Commerçants**
Le centre-ville de Rennes s’anime pour les fêtes ! Découvrez la programmation des animations offertes par vos commerçants du centre-ville, pour petits et grands, entre féérie, musique et traditions.
**La tournée du Père Noël**
Les 17, 20, 21, 23 et 24 décembre, le Père Noël vous attend place Saint-Germain de 15h à 17h avant de parcourir la ville sur son vélo-traîneau de 17h à 19h.
**Balades en calèche gratuites**
Les 17, 20, 21, 23, 24, 26 et 27 décembre, de 14h30 à 18h30. Partez pour une balade féérique en calèche à travers les rues illuminées du centre-ville.
Départ toutes les 30 minutes place Saint-Germain (réservation dès le 8 décembre au 02 99 36 64 93).
**Trio jazz “Chauffe Marcel”**
Ambiance musicale et déambulations jazzy dans le centre-ville les 17, 20, 21, 23, 24, 26 et 27 décembre de 15h à 17h30, avec concert place Saint-Germain à 17h30.
**Le circuit en sulkys !**
Du 17 au 27 décembre (sauf 22 et 25), de 14h à 19h place Saint-Germain.
Partez pour un tour à bord des petits sulkys du Père Noël, une balade sur un circuit féérique qui ravira les enfants comme les parents !
**Infos pratiques**
Les commerces du centre-ville seront ouverts les dimanches 14 et 21 décembre, avec des transports gratuits le 21 pour faciliter vos achats de Noël.
Profitez-en pour flâner parmi les vitrines végétalisées et les surprises préparées par vos commerçants !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-21T15:00:00.000+01:00
Fin : 2025-12-21T19:00:00.000+01:00
02 99 36 64 93 contact@carrerennais.fr https://www.carrerennais.fr/
Place Saint-Germain Place Saint-Germain, Rennes, France Rennes 35000