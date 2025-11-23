Le Noël des créateurs Salle des fêtes Chizé

Le Noël des créateurs

Salle des fêtes Place du château Chizé Deux-Sèvres

Marché de Noël, avec des artisans français et locaux !

Visite du père noel

Tombola

Food truck .

Salle des fêtes Place du château Chizé 79170 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 30 97 10 gwen.grandin@gmail.com

