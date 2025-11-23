Le Noël des créateurs Salle des fêtes Chizé
Le Noël des créateurs Salle des fêtes Chizé dimanche 23 novembre 2025.
Le Noël des créateurs
Salle des fêtes Place du château Chizé Deux-Sèvres
Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-23
2025-11-23
Marché de Noël, avec des artisans français et locaux !
Visite du père noel
Tombola
Food truck .
Salle des fêtes Place du château Chizé 79170 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 30 97 10 gwen.grandin@gmail.com
