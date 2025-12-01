Le Noël des créateurs Le Mans
Le Noël des créateurs Le Mans samedi 13 décembre 2025.
Rue Jankowski et Place de la Sirène Le Mans Sarthe
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 19:00:00
2025-12-13
Situé au cœur du centre ville du Mans, Place de la Sirène et rue Jankowski. Un marché de noël convivial et artisanal dans les rues du Mans.
Rue Jankowski et Place de la Sirène Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire loleli715@hotmail.com
