Le Noël des écoles du RPI

Anjouin Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 19:30:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Le Noël des écoles du RPI

Spectacle offert par la Récré du RPI L’intrépide Marionnette , tirage de la tombola de Noël, arrivée du père Noël. Buvette et vente de gâteaux. .

Anjouin 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 61 12

English :

Christmas for RPI schools

L’événement Le Noël des écoles du RPI Anjouin a été mis à jour le 2025-12-10 par OT Chabris Pays de Bazelle