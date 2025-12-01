Le Noël des écoles du RPI Anjouin
Le Noël des écoles du RPI Anjouin vendredi 19 décembre 2025.
Anjouin Indre
Gratuit
Début : 2025-12-19 19:30:00
fin : 2025-12-19
2025-12-19
Spectacle offert par la Récré du RPI L’intrépide Marionnette , tirage de la tombola de Noël, arrivée du père Noël. Buvette et vente de gâteaux. .
Anjouin 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 61 12
Christmas for RPI schools
