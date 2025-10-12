Le Noël des établis Comme un établi Rennes

Le Noël des établis Comme un établi Rennes 13 et 14 décembre Ille-et-Vilaine

Comme Un Établi vous propose la 5ème édition de son marché de Noël insolite et enchanté !

Au programme : déambulation magique dans l’atelier pour découvrir les 55 stands de créateur.ices, artistes et artisan.es venus du grand ouest. Restauration et buvette avec le traditionnel vin chaud de l’atelier !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-13T11:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-14T18:00:00.000+01:00

https://www.commeunetabli.fr/

Comme un établi 5 rue Bahon Rault Rennes Nord – Saint-Martin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine

contact@commeunetabli.fr 02 30 96 38 20