LE NOËL DES MATHURINS Cazedarnes

LE NOËL DES MATHURINS

22 Avenue de Saint-Baulery Cazedarnes Hérault

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-19 2025-12-20 2025-12-27

Les portes de la cave ouvrent tous les samedis durant le mois de décembre.

Boutique avec des produits artisanaux et confection de paniers gourmands.

Verre de vin chaud offert !

+ Noël des Mathurins les 12 et 19 décembre. Quelques artisans seront sur place, la restauration sera assurée par Le Chat perché, restaurateur à Cazedarnes et bien sur bar à vin du domaine. .

22 Avenue de Saint-Baulery Cazedarnes 34460 Hérault Occitanie +33 6 72 48 15 88

English :

Cellar doors open every Saturday in December.

Store with artisanal products and gourmet baskets.

German :

Die Türen des Weinkellers öffnen sich während des Monats Dezember jeden Samstag.

Boutique mit handwerklichen Produkten und Anfertigung von Feinschmeckerkörben.

Italiano :

Le porte della cantina aprono ogni sabato durante il mese di dicembre.

Negozio di prodotti artigianali e preparazione di cesti gastronomici.

Espanol :

Las puertas de la bodega abren todos los sábados durante el mes de diciembre.

Tienda de productos artesanales y preparación de cestas gourmet.

