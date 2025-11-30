Le Noël des Méchants Ensemble Charles Bringuier Chatuzange-le-Goubet
Le Noël des Méchants Ensemble Charles Bringuier Chatuzange-le-Goubet dimanche 30 novembre 2025.
Le Noël des Méchants
Ensemble Charles Bringuier 14 place du 19 mars 1962 Chatuzange-le-Goubet Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Gratuit -3 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
Alors que la magie de Noël se prépare à illuminer le monde, une étrange invitation bouleverse trois figures emblématiques de la noirceur Jafar, Ursula et Maléfique. Le Père Noël en personne les convie à fêter Noël au Pôle Nord !
.
Ensemble Charles Bringuier 14 place du 19 mars 1962 Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 61 41 78 84 contact@compagniemuriellem.com
English :
As the magic of Christmas prepares to light up the world, a strange invitation upsets three emblematic figures of darkness: Jafar, Ursula and Maléfique. Santa Claus himself invites them to celebrate Christmas at the North Pole!
German :
Während sich der Weihnachtszauber darauf vorbereitet, die Welt zu erleuchten, erschüttert eine seltsame Einladung drei emblematische Figuren der Finsternis: Jafar, Ursula und Maleficent. Der Weihnachtsmann höchstpersönlich lädt sie ein, Weihnachten am Nordpol zu feiern!
Italiano :
Mentre la magia del Natale si prepara a illuminare il mondo, uno strano invito sconvolge tre figure emblematiche delle tenebre: Jafar, Ursula e Maléfique. Babbo Natale in persona li invita a festeggiare il Natale al Polo Nord!
Espanol :
Mientras la magia de la Navidad se prepara para iluminar el mundo, una extraña invitación trastorna a tres figuras emblemáticas de la oscuridad: Jafar, Úrsula y Maléfique. ¡El mismísimo Papá Noel les invita a celebrar la Navidad en el Polo Norte!
L’événement Le Noël des Méchants Chatuzange-le-Goubet a été mis à jour le 2025-11-04 par Valence Romans Tourisme