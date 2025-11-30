Le Noël des Méchants Ensemble Charles Bringuier Chatuzange-le-Goubet

Le Noël des Méchants

Ensemble Charles Bringuier 14 place du 19 mars 1962 Chatuzange-le-Goubet Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Gratuit -3 ans

Début : 2025-11-30

Alors que la magie de Noël se prépare à illuminer le monde, une étrange invitation bouleverse trois figures emblématiques de la noirceur Jafar, Ursula et Maléfique. Le Père Noël en personne les convie à fêter Noël au Pôle Nord !

Ensemble Charles Bringuier 14 place du 19 mars 1962 Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 61 41 78 84 contact@compagniemuriellem.com

English :

As the magic of Christmas prepares to light up the world, a strange invitation upsets three emblematic figures of darkness: Jafar, Ursula and Maléfique. Santa Claus himself invites them to celebrate Christmas at the North Pole!

German :

Während sich der Weihnachtszauber darauf vorbereitet, die Welt zu erleuchten, erschüttert eine seltsame Einladung drei emblematische Figuren der Finsternis: Jafar, Ursula und Maleficent. Der Weihnachtsmann höchstpersönlich lädt sie ein, Weihnachten am Nordpol zu feiern!

Italiano :

Mentre la magia del Natale si prepara a illuminare il mondo, uno strano invito sconvolge tre figure emblematiche delle tenebre: Jafar, Ursula e Maléfique. Babbo Natale in persona li invita a festeggiare il Natale al Polo Nord!

Espanol :

Mientras la magia de la Navidad se prepara para iluminar el mundo, una extraña invitación trastorna a tres figuras emblemáticas de la oscuridad: Jafar, Úrsula y Maléfique. ¡El mismísimo Papá Noel les invita a celebrar la Navidad en el Polo Norte!

