Le Noël des Ovnis Rue Danton Brest

Le Noël des Ovnis

Rue Danton Halles Saint Martin Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 20:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Venez célébrer la magie de Noël au Marché de Noël des Ovnis, cette année, nous vous proposons un événement festif et haut en couleur !

Au programme

80 Artistes et Artisans Locaux Découvrez une vaste sélection d’œuvres et de créations uniques, allant des objets d’art aux bijoux faits main, tous réalisés par nos talentueux artisans brestois.

Buvette Gourmande Réchauffez-vous avec notre vin chaud et une sélection de boissons chaudes, tout en profitant de l’ambiance festive. Retrouvez également de nombreux stands de restauration salée et sucrée avec des Galettes, Rougail saucisses, bokits, burgers frites, des soupes locales et solidaires et de bonnes crêpes bretonnes et bien d’autres !

Animations Variées Participez à un stand de troc, d’échange et de dons de jouets pour faire plaisir aux enfants.

Découvrez le parc de découverte urbaine proposé par Les Archi Curieux, qui vous plongera dans l’histoire de Saint Martin grâce à un jeu de piste aussi amusant qu’enrichissant. Suivez ce lien pour vous inscrire et profitez d’une réduction exceptionnelle à l’occasion du Noël des Ovnis ! https://www.lesarchikurieux.fr/reservations/

Visite du Père Noël

N’oubliez pas de faire un tour auprès du Père Noël pour immortaliser ce moment magique !

Chorales Locales et Spectacles

Laissez-vous envoûter par les chants des chorales locales et bien d’autres animations qui rythmeront cette journée festive. .

English :

