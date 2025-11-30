Le Noël des Pattounes 2025 Saint-Julien-les-Villas

Le Noël des Pattounes 2025

Terrain de Pat’Partout Saint-Julien-les-Villas Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Bienvenue à notre deuxième édition du marché de Noël 100% chiens et chats ! Rdv le dimanche 30 Novembre 2025 de 10h à 17h, au terrain de Pat’Partout, 21 route de Baires, 10800 Saint-Julien-les-Villas !



Cette année, retrouvez à nouveau des professionnels du monde animalier (éducateurs, pet-sitters et pensions, photographes, ostéopathes, toiletteuse, sports canins, etc), des boutiques pour faire plaisir à vos animaux pendant les fêtes, des conférences, des activités et petite nouveauté une buvette de boissons chaudes !

Les animaux sont évidemment autorisés tenus en laisse ou en sac de transport (dans le respect de leur bien-être et de leur sécurité). On espère vous voir nombreux cette année encore !



Accès gratuit au marché.

Accès aux ateliers/conférences sur inscriptions. Renseignements au 06 43 84 03 56 ou sur l’événement FB .

Terrain de Pat’Partout Saint-Julien-les-Villas 10800 Aube Grand Est +33 6 43 84 03 56 animodou@gmail.com

