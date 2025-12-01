Le Noël des Petits Korrigans Cinéma Les Korrigans Guingamp
Le Noël des Petits Korrigans Cinéma Les Korrigans Guingamp dimanche 21 décembre 2025.
Cinéma Les Korrigans 6 Rue Saint-Nicolas Guingamp Côtes-d'Armor
Tarif : – –
Début : 2025-12-21 14:00:00
2025-12-21
Venez fêter Noël au cinéma avec le Père Noël. Au programme, à 14h Projection de La petite fanfare de Noël à 14h45 Tombola à 15h00 Projection de Heidi et le lynx des montagnes à 16h15 Remise d'un goûter et rencontre avec le père Noël.
Cinéma Les Korrigans 6 Rue Saint-Nicolas Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 73 07
