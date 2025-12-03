Le Noël des petits ramoneurs Salle de conférence du centre culturel Louis Escande Mâcon

Le Noël des petits ramoneurs

Salle de conférence du centre culturel Louis Escande 1511 Avenue Charles de Gaulle Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 14:00:00

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-03

Entrée gratuite sur inscription.

Inscription auprès du centre social des 1000 Fenêtres par téléphone du 20 au 27 novembre.

Enfant jusqu’à 11 ans. .

Salle de conférence du centre culturel Louis Escande 1511 Avenue Charles de Gaulle Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 38 12 73

English : Le Noël des petits ramoneurs

L’événement Le Noël des petits ramoneurs Mâcon a été mis à jour le 2025-11-28 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)