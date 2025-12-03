Le Noël des petits ramoneurs Salle de conférence du centre culturel Louis Escande Mâcon
Le Noël des petits ramoneurs Salle de conférence du centre culturel Louis Escande Mâcon mercredi 3 décembre 2025.
Le Noël des petits ramoneurs
Salle de conférence du centre culturel Louis Escande 1511 Avenue Charles de Gaulle Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03 14:00:00
fin : 2025-12-03
Date(s) :
2025-12-03
Entrée gratuite sur inscription.
Inscription auprès du centre social des 1000 Fenêtres par téléphone du 20 au 27 novembre.
Enfant jusqu’à 11 ans. .
Salle de conférence du centre culturel Louis Escande 1511 Avenue Charles de Gaulle Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 38 12 73
English : Le Noël des petits ramoneurs
L’événement Le Noël des petits ramoneurs Mâcon a été mis à jour le 2025-11-28 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)