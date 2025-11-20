Le Noël des p’tits bambins Montbazens

Le Noël des p’tits bambins

Le Noël des p’tits bambins, au moulin de la culture de 14 h 00 à 17 h 00. Au programme grand jeu du Lynx. ​Mini jeux rigolos du Lynx pour les 3-6 ans. ​Coin pour les tout-petits avec livre et jeux. Jeux gonflables géants en extérieur. Stand de maquillage pour les enfants. Chaque enfant repartira avec un petit cadeau. Toute l’après-midi dégustation de crêpes, de vin chaud et autres boissons pour les petits et les grands. Animations gratuites pour toute la famille. Renseignements 05 65 80 45 47. (Club Ados du CSPM et Anim’a Montbazens) .

