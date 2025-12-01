Le Noël des Tites Z’Oreilles Communauté de Commune Loire Semène La Séauve-sur-Semène

Le Noël des Tites Z’Oreilles

Communauté de Commune Loire Semène 1 place de l’Abbaye La Séauve-sur-Semène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-17 10:00:00

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Il souffle comme un avant-goût de Noël à l’Abbaye le 17 décembre ! De nombreuses animations concoctées par les services culture et petite enfance plongeront les enfants âgés de 0 à 6 ans dans la magie de Noël.

.

Communauté de Commune Loire Semène 1 place de l’Abbaye La Séauve-sur-Semène 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 75 69 50

English :

It’s like a foretaste of Christmas at the Abbey on December 17! Children aged 0-6 will be immersed in the magic of Christmas with a host of activities organized by the cultural and early childhood departments.

German :

Am 17. Dezember weht in der Abtei ein Hauch von Weihnachten! Zahlreiche Animationen, die von den Abteilungen Kultur und Kleinkindbetreuung zusammengestellt wurden, versetzen Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren in den Zauber der Weihnacht.

Italiano :

Il 17 dicembre, all’Abbazia ci sarà un’anticipazione del Natale! I bambini da 0 a 6 anni saranno immersi nella magia del Natale con una serie di attività organizzate dai dipartimenti Cultura e Prima infanzia.

Espanol :

El 17 de diciembre, la Abadía será un anticipo de la Navidad Los niños de 0 a 6 años se sumergirán en la magia de la Navidad con un sinfín de actividades organizadas por los departamentos de Cultura y Educación Infantil.

L’événement Le Noël des Tites Z’Oreilles La Séauve-sur-Semène a été mis à jour le 2025-07-15 par Office de Tourisme Loire Semène