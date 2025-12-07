Le Noël du Domaine les Bertins

Domaine Les Bertins Saint-Astier Lot-et-Garonne

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

La magie de Noël s’invite au domaine ! Nous avons le plaisir de vous convier à notre Noël au Domaine un moment de partage, de convivialité et de découvertes gourmandes.

Au programme

– Dégustation de nos vins l’occasion parfaite de trouver les bouteilles et les bons foies gras qui accompagneront vos repas et de confectionner vos coffrets à glisser sous le sapin. Un large choix de coffrets à votre disposition.

– Stand de fromages, crêpes sucrées, chocolats artisanaux, petites décorations de Noël pour faire le plein d’idées cadeaux et de douceurs.

Lors de la journée, un tirage au sort vous permettra de repartir avec des cadeaux gourmands bouteilles, produits du canard, fromages, crêpes…

Et pour réchauffer les cœurs, le tourin à l’ail vous sera offert ! .

Domaine Les Bertins Saint-Astier 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 57 56 24 contact@lesbertins.fr

English : Le Noël du Domaine les Bertins

L’événement Le Noël du Domaine les Bertins Saint-Astier a été mis à jour le 2025-11-24 par OT du Pays de Duras CDT47