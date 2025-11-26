LE NOËL DU FESTIVAL DES VINS D’ANIANE

Aniane Hérault

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

Le Noël du Festival des Vins d’Aniane

Rendez-vous les 13 & 14 décembre pour un week-end festif autour du vin, des producteurs locaux et de la magie de Noël.

Un verre de dégustation est offert avec chaque billet pour découvrir les cuvées des domaines participants dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Marché gourmand, musique & illuminations à savourer en famille ou entre amis. .

Aniane 34150 Hérault Occitanie

English :

Christmas at the Aniane Wine Festival

German :

Das Weihnachtsfest des Weinfestivals von Aniane

Italiano :

Natale al Festival del Vino di Aniane

Espanol :

Navidad en la Fiesta del Vino de Aniane

