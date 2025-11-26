LE NOËL DU FESTIVAL DES VINS D’ANIANE Aniane
LE NOËL DU FESTIVAL DES VINS D’ANIANE Aniane samedi 13 décembre 2025.
LE NOËL DU FESTIVAL DES VINS D’ANIANE
Aniane Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-13
Le Noël du Festival des Vins d’Aniane
Rendez-vous les 13 & 14 décembre pour un week-end festif autour du vin, des producteurs locaux et de la magie de Noël.
Un verre de dégustation est offert avec chaque billet pour découvrir les cuvées des domaines participants dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Marché gourmand, musique & illuminations à savourer en famille ou entre amis. .
Aniane 34150 Hérault Occitanie
English :
Christmas at the Aniane Wine Festival
German :
Das Weihnachtsfest des Weinfestivals von Aniane
Italiano :
Natale al Festival del Vino di Aniane
Espanol :
Navidad en la Fiesta del Vino de Aniane
L’événement LE NOËL DU FESTIVAL DES VINS D’ANIANE Aniane a été mis à jour le 2025-11-24 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT