Le Noël du golf Sainte-Fauste

Le Noël du golf

Les Sarrays Sainte-Fauste Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Le Noël du Golf une journée magique du matin au soir !

Matin Journée des enfants Animations, ateliers, goûter… une matinée dédiée aux plus jeunes, dans un esprit joyeux et enchanté !

Midi Le grand repas de Noël Un moment chaleureux autour d’un repas convivial, parfait pour partager un bon moment entre amis, membres et famille.

Après-midi Marché de Noël Artisans, décorations, gourmandises et ambiance féérique pour flâner, découvrir et se mettre pleinement dans l’esprit des fêtes.

Soir Les Sarrays Awards Notre grande soirée événement remise de prix, rires, clins d’œil sportifs et moments inoubliables pour célébrer ensemble cette belle année au Golf des Sarrays. .

Les Sarrays Sainte-Fauste 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 49 54 49

English :

The Golf Christmas: a magical day from morning to night!

