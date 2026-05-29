Le Noël du golf Sainte-Fauste
Le Noël du golf Sainte-Fauste samedi 12 décembre 2026.
Sainte-Fauste
Le Noël du golf
Les Sarrays Sainte-Fauste Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-12 10:00:00
fin : 2026-12-12 17:00:00
Date(s) :
2026-12-12
Profitez de la magie de Noël dans le cadre convivial et original du Golf des Sarrays !
En famille ou entre amis, partagez un moment de détente et de convivialité, idéal pour préparer les fêtes tout en soutenant les exposants. Une belle occasion de faire plaisir à vos proches et de vous imprégner de l’esprit de Noël. .
Les Sarrays Sainte-Fauste 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 49 54 49 sarraysgolf@gmail.com
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English :
The Golf Christmas: a magical day from morning to night!
L’événement Le Noël du golf Sainte-Fauste a été mis à jour le 2026-05-29 par BERRY