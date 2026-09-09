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AGENDA · Saint-Vallier

Le Noël du Gus Circus Rue Victor Hugo Saint-Vallier

dimanche 13 décembre 2026 · Rue Victor Hugo · Saint-Vallier

Informations pratiques

Début
dimanche 13 décembre 2026
Fin
dimanche 13 décembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Rue Victor Hugo
Adresse
Espace Culturel Louis Aragon
Ville
71230 Saint-Vallier
Département
Saône-et-Loire
Tarif
4.5 4.5 4.5 Tarif enfant Tarif enfant

Saint-Vallier

Le Noël du Gus Circus

Rue Victor Hugo Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier Saône-et-Loire

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13 15:00:00
fin : 2026-12-13

Date(s) :
2026-12-13

Le Gus fête Noël à travers un spectacle de fin d’année à partager en famille.

Plus qu’une école, une passion partagée. Au Gus Circus, petits et grands font vivre l’art du cirque. Nos artistes apprennent, expérimentent et se dépassent : acrobaties, disciplines aériennes, jonglerie…
Sur scène la magie opère, place au rêve, au rire, à l’émerveillement ! Les élèves vous présentent leur nouvelle création : un voyage féerique plein d’émotion, de surprises, pour un moment extraordinaire.   .

Rue Victor Hugo Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 20  admi.ecla@mairie-saintvallier.fr

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English : Le Noël du Gus Circus

L’événement Le Noël du Gus Circus Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-09-09 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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