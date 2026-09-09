Le Noël du Gus Circus Rue Victor Hugo Saint-Vallier
dimanche 13 décembre 2026 · Rue Victor Hugo · Saint-Vallier
Informations pratiques
Saint-Vallier
Le Noël du Gus Circus
Rue Victor Hugo Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier Saône-et-Loire
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13 15:00:00
fin : 2026-12-13
Date(s) :
2026-12-13
Le Gus fête Noël à travers un spectacle de fin d’année à partager en famille.
Plus qu’une école, une passion partagée. Au Gus Circus, petits et grands font vivre l’art du cirque. Nos artistes apprennent, expérimentent et se dépassent : acrobaties, disciplines aériennes, jonglerie…
Sur scène la magie opère, place au rêve, au rire, à l’émerveillement ! Les élèves vous présentent leur nouvelle création : un voyage féerique plein d’émotion, de surprises, pour un moment extraordinaire. .
Rue Victor Hugo Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 20 admi.ecla@mairie-saintvallier.fr
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English : Le Noël du Gus Circus
L’événement Le Noël du Gus Circus Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-09-09 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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