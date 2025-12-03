Le Noël du LudoJardin LudoJardin Paris

Tout au long du mois de décembre, le LudoJardin propose des ateliers ludiques pour préparer la saison des fêtes.

Plongez vos enfants dans la magie de Noël !

Les mercredis, samedis et dimanches sont synonymes de créativité au LudoJardin : un rendez-vous familial où les enfants laissent libre cours à leur imagination dans l’ambiance enchantée de décembre.

Atelier décorations de Noël : Fabrication d’étoiles en papier, création de boules de Noël, peinture d’un petit Casse-Noisette et bien d’autres surprises.

– Dates : mercredis 3, 10 et 17 décembre, dimanches 7, 14 et 21 décembre.

– Horaire : 14h

– Durée : 1h – dès 2 ans

– Tarif : 15€

Atelier couronne de Noël : Les enfants réaliseront leur propre couronne de Noël pour décorer la maison !

– Dates : samedis 6, 13 et 20 décembre.

– Horaire : 14h

– Durée : 1h30 – dès 6 ans

– Tarif : 15€

Offrez à vos enfants un moment créatif et empreint d’esprit de fête au cœur d’un des plus beaux jardins de Paris. Une belle occasion de partager un instant unique en famille !

Informations pratiques :



Lieu : LudoJardin – Jardin du Luxembourg, 75006 PARIS.

Inscriptions : contact@ludo-jardin.fr ou à l’accueil du LudoJardin.

Un rendez-vous créatif pour les enfants au cœur du jardin du Luxembourg !

Du mercredi 03 décembre 2025 au dimanche 21 décembre 2025 :

mercredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 15h15

payant

15€

Public enfants et jeunes. A partir de 3 ans. Jusqu’à 12 ans.

LudoJardin Jardin du Luxembourg 75006 Paris

contact@ludo-jardin.fr https://www.facebook.com/ludojardinparis https://www.facebook.com/ludojardinparis