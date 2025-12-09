Le Noël du Théâtre DuPont Pont de la Tortière Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-13 15:00 – 18:30

Gratuit : oui En famille, Tout public

Envie d’un moment convivial au détour d’une balade avant les fêtes de fin d’année ?Le samedi 13 décembre la compagnie vous invite pour un Noël au Théâtre DuPont.L’occasion de profiter seul·e ou accompagné·e d’un doux moment artistique et culturel. Au programme :15H00Lecture de contes pour enfantsConte – Famillepar les étudiant·e·s du Master Santé Art Culture 15H30Les Autres c’est NousMusique – Expo photos – Ecriturepar les étudiant·e·s du Master Santé Art Culture 16H30Hula Hoop !Atelier Art Santépar les étudiant·e·s du Master Santé Art Culture 17H00La Plume BleueThéâtre – Musique – Marionnettepar la compagnie Armadillo ???? Ateliers et spectacles gratuits Tout l’après-midi vous retrouverez :???? Un atelier de carte au Père Noël???? Un stand de friperie prix libre?? Une buvette chaleureuse comme il se doitAu plaisir de vous y retrouver !

Pont de la Tortière Nantes Erdre Nantes 44300