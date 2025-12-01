Le Noël du village caché Pluméliau-Bieuzy
Le Noël du village caché Pluméliau-Bieuzy dimanche 14 décembre 2025.
Le Noël du village caché
Le Quihillio Pluméliau-Bieuzy Morbihan
Divers stands, food truck, buvette, animations pour enfants, crêpes sucrées l’après-midi.
The See See Riders en concert à partir de 15h. Le Père Noël sera présent à partir de 10h30.
A partir de 10h Ana Mc Fly. .
Le Quihillio Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne
