Le noël féerique de l’hortensia bleu

187 Grand rue Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-29 09:00:00

fin : 2025-11-29 20:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Portes ouvertes de l’hortensia bleu, retrouvez toutes les créations de votre fleuriste, ainsi que de nombreux partenaires présents, suprises et cadeaux vous attendent tout au long de la journée.

Portes ouvertes de l’hortensia bleu, retrouvez toutes les créations de votre fleuriste, ainsi que de nombreux partenaires présents, suprises et cadeaux vous attendent tout au long de la journée. 0 .

187 Grand rue Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 10 59 cynthia.lhortensiableu@gmail.com

English :

Blue Hydrangea open house, discover all the creations of your florist, as well as many partners present, surprises and gifts await you throughout the day.

German :

Tag der offenen Tür der blauen Hortensie, finden Sie alle Kreationen Ihres Floristen, sowie zahlreiche anwesende Partner, Überraschungen und Geschenke erwarten Sie den ganzen Tag über.

Italiano :

L’open house di Ortensia Blu, dove potrete vedere tutte le creazioni del vostro fiorista, oltre ai numerosi partner presenti. Sorprese e regali vi aspettano per tutta la giornata.

Espanol :

La jornada de puertas abiertas de Blue Hydrangea, donde podrá ver todas las creaciones de su florista, así como de los numerosos socios presentes. Sorpresas y regalos le esperan durante todo el día.

L’événement Le noël féerique de l’hortensia bleu Haguenau a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau