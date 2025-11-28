Le Noel Green & Authentique de chez Once Again Vallée des Colons Nouméa
Le Noel Green & Authentique de chez Once Again Vallée des Colons Nouméa vendredi 28 novembre 2025.
Le Noel Green & Authentique de chez Once Again
Vallée des Colons 139 rue Auguste Bénébig Nouméa Nouvelle-Calédonie
Début : 2025-11-28 09:00:00
fin : 2025-11-29 12:00:00
2025-11-28 2025-11-29
Once Again votre boutique de seconde main fait son mini marché de Noël, du 28 au 29 novembre !
Vallée des Colons 139 rue Auguste Bénébig Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 45.70.00 onceagain.friperie@gmail.com
English :
Once Again, your second-hand store, is holding a mini Christmas market from November 28 to 29!
German :
Once Again Ihr Second-Hand-Laden macht seinen Mini-Weihnachtsmarkt, vom 28. bis 29. November!
Italiano :
Once Again, il vostro negozio dell’usato, organizza un mini mercatino di Natale dal 28 al 29 novembre!
Espanol :
Once Again, tu tienda de segunda mano, organiza un mini mercado navideño del 28 al 29 de noviembre
