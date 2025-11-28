Le Noel Green & Authentique de chez Once Again Vallée des Colons Nouméa

Le Noel Green & Authentique de chez Once Again

Vallée des Colons 139 rue Auguste Bénébig Nouméa Nouvelle-Calédonie

Début : 2025-11-28 09:00:00

fin : 2025-11-29 12:00:00

2025-11-28 2025-11-29

Once Again votre boutique de seconde main fait son mini marché de Noël, du 28 au 29 novembre !

English :

Once Again, your second-hand store, is holding a mini Christmas market from November 28 to 29!

German :

Once Again Ihr Second-Hand-Laden macht seinen Mini-Weihnachtsmarkt, vom 28. bis 29. November!

Italiano :

Once Again, il vostro negozio dell’usato, organizza un mini mercatino di Natale dal 28 al 29 novembre!

Espanol :

Once Again, tu tienda de segunda mano, organiza un mini mercado navideño del 28 al 29 de noviembre

