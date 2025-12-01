Le Noël Imaginaire de Léa Le Petit Théâtre Sérent

Le Noël Imaginaire de Léa

Le Petit Théâtre 6 Place Saint-Pierre Sérent Morbihan

Début : 2025-12-21 16:30:00

fin : 2025-12-21 17:20:00

2025-12-21

Venez découvrir le spectacle Le Noël imaginaire de Léa au petit théâtre de Sérent !

Synopsis de ce spectacle familial Léa, une enfant rêveuse, ne comprend pas pourquoi les adultes préfèrent leurs téléphones aux histoires. Son imagination débordante est mise à mal par un monde adulte trop connecté. Un soir de Noël, elle décide de partir à l’aventure au Pays des Lutins ! Accompagnée du public, elle va tenter de comprendre pourquoi la magie de Noël semble s’affaiblir. Un spectacle poétique qui invite petits et grands à retrouver leur âme d’enfant.

Un spectacle de Noël pour toute la famille durant 50 minutes. Ouverture des portes 16h00 pour un début de spectacle à 16h30. Parking disponible devant les écoles.

Gratuit et sur réservation obligatoire (pages Facebook de la Mairie de Sérent ou du Petit Théâtre, QR codes, par mail ou téléphone). .

+33 7 50 69 23 55

