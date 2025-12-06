Le Noël Insubmersible Rue de Cacheloup Hérisson

Le Noël Insubmersible

Rue de Cacheloup Esplanade du Château Hérisson Allier

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Les Rétamés et l’Insubmersible présentent Le Noël Insubmersible le Samedi 20 décembre 2025 à partir de 18h00. Programmation dans le cadre de l’Incroyable Noël de Hérisson.

RDV sur l’esplanade du château pour le départ de la déambulation théâtralisée…

Rue de Cacheloup Esplanade du Château Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 26 95 54

English :

Les Rétamés and l’Insubmersible present Le Noël Insubmersible on Saturday, December 20, 2025 from 6:00 pm. Program as part of the Incroyable Noël de Hérisson.

Meet on the château esplanade for the start of the theatrical tour…

