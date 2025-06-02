LE NOEL MAGIQUE DE CAROLINE MARX – ZENITH DE CAEN Caen

LE NOEL MAGIQUE DE CAROLINE MARX Début : 2025-12-21 à 14:30. Tarif : – euros.

ART SCENIQUE PRESENTE : LE NOEL MAGIQUE DE CAROLINE MARXAprès l’incroyable succès DU GRAND CIRQUE DE NOËL, en décembre 2025, nous vous invitons à plonger dans l’univers fascinant de la magie avec votre nouveau spectacle de Noël « LE NOËL MAGIQUE DE CAROLINE MARX ».Laissez-vous envoûter par l’invisible et l’inexpliqué… Participez à un voyage captivant à travers l’art du mystère et de l’illusion.Ce spectacle inédit a été créé pour vous et est porté par une magicienne de renom, Caroline Marx.Caroline Marx est bien plus qu’une magicienne. Avec plus de 15 ans d’expérience sur scène, elle marie l’illusion, la danse, et l’art de la performance pour créer des spectacles époustouflants qui repoussent les limites de l’imagination. Ses performances ont été saluées pour leur originalité, leur élégance et leur capacité à transporter les spectateurs dans un monde où la réalité et la magie se confondent.La magicienne fut vedette sur TF1 dans l’émission d’Arthur « diversion », également sur France 2, M6 et ARTE. Elle s’est aussi produite durant plus de trois années à BOBINO. Le synopsis…La petite Camille s’apprête, en compagnie de son frère, à fêter une veillée de Noël enchanteresse, lumineuse et vraiment réjouissante !Jamais elle n’aurait pu imaginer que s’inviterait à sa petite fête une marraine aussi hallucinante, extravagante, élégante et désopilante que Caroline MARX, une marraine à faire pâlir d’envie CENDRILLON elle-même !Ne laissant pas une minute de répit aux deux enfants sur scène et au public dans la salle, la pétillante Caroline Marx enchaîne avec humour, rythme et une gouaille sans pareil, des numéros de grande illusion, de mentalisme et « quickchange » en totale interactivité avec son public !Et ce n’est pas tout ! …Le Père Noël aussi sera sur scène pour le plus grand plaisir des petits et des grands ! Nous allons vivre tous ensemble le Noël magique de Caroline Marx.Nous vous promettons un moment en famille inoubliable. Ne manquez pas cette expérience unique de Noël, une aventure magique qui ne revient qu’une fois par an ??

ZENITH DE CAEN 6 RUE JOSEPH PHILIPPON 14000 Caen 14