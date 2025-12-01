Le Noël solidaire de La Passerelle Rue Pierre-Boubet Cusset

Le Noël solidaire de La Passerelle

Rue Pierre-Boubet Centre La Passerelle Cusset Allier

Début : 2025-12-17 14:30:00

fin : 2025-12-17 17:30:00

2025-12-17

Le Centre La Passerelle organise son Noël solidaire le mercredi 17 décembre à partir de 14h30, en collaboration avec le CADA, le Conseil Citoyen de Presles, le comité de quartier de Presles ainsi que les associations Accorderie et SAGESS.

Rue Pierre-Boubet Centre La Passerelle Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 00

Center La Passerelle is organizing its Christmas of Solidarity event on Wednesday December 17 from 2.30pm, in collaboration with CADA, the Presles Citizens’ Council, the Presles neighborhood committee and the Accorderie and SAGESS associations.

