LE NOM DEL DUO (électronirique) / DJ FRENDLEYKS (techno artisanale) Oh ! Darling Asquins

LE NOM DEL DUO (électronirique) / DJ FRENDLEYKS (techno artisanale)

Oh ! Darling 26 Route Nationale Asquins Yonne

Début : 2025-07-12 20:30:00

2025-07-12

20h30 LE NOM DEL DUO

Avec Marisol, théâtreuse et interprète venue d’Ecatepec, périphérie de Mexico, et Dom, alchimiste des synthés, notamment du mythique MS20. Performance électronique de tendance post-moderne envoûtante et dé-concertante, pour voyager jusqu’aux confins du réel et de l’imaginaire.

23h DJ FRENDLEYKS

Presque diplômé d’Harvard avant sa naissance, peintre sonore sévissant aux frontières du réel, DJ Frendleyks fit tomber son violoncelle dans un mixeur. .

Oh ! Darling 26 Route Nationale Asquins 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 86 53 90 ohdarlingbar@gmail.com

