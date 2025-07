Le nom des rues se raconte Office de Tourisme Gourdon

Le nom des rues se raconte

Office de Tourisme 20 Boulevard des Martyrs Gourdon Lot

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

6.5

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Début : 2025-07-10 10:30:00

fin : 2025-08-21 12:00:00

2025-07-10 2025-07-17 2025-07-24 2025-07-31 2025-08-07 2025-08-14 2025-08-21

Une plongée dans l’histoire avec les personnages célèbres de Gourdon et d’ailleurs à toutes les époques.

Découvrez la ville autrement, une ballade dans Gourdon à travers ses noms de rues et personnages célèbres accompagné de notre guide conférencière. Pour connaître Gourdon sous tous ses aspects, cité médiévale et tour de ville. 6.5 .

Office de Tourisme 20 Boulevard des Martyrs Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 27 52 50 info@tourisme-gourdon.com

English :

A plunge into history with famous people from Gourdon and elsewhere in all eras.

German :

Ein Eintauchen in die Geschichte mit berühmten Persönlichkeiten aus Gourdon und anderen Orten in allen Epochen.

Italiano :

Un tuffo nella storia con personaggi famosi di Gourdon e di altre epoche.

Espanol :

Una inmersión en la historia con personajes famosos de Gourdon y de otros lugares de todas las épocas.

