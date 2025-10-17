Le Nouveau Caravansérail Atelier Charlotte Vergély Lyon

Le Nouveau Caravansérail Vendredi 17 octobre, 10h00 Atelier Charlotte Vergély Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-17T10:00:00+01:00 – 2025-10-17T17:00:00+01:00

Au cœur de Lyon, l’atelier Charlotte Vergély vous invite à découvrir le Jardin 2050 de la Fondation Bullukian, entre nature, art et architecture. L’occasion de découvrir l’histoire du projet : du cloître ancien au jardin d’Éden urbain, en passant par les songes d’un caravansérail contemporain.

Atelier Charlotte Vergély 26 place Bellecour 69002 LYON Lyon 69002 Bellecour Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes http://atelierchv.fr atelier d’art et d’architecture

©Guillaume Catala