Le Nouveau Choeur Chants du Ciel et de la Terre La Chapelle des Vennes Bourg-en-Bresse

Le Nouveau Choeur Chants du Ciel et de la Terre
La Chapelle des Vennes 41 rue Molière Bourg-en-Bresse Ain
Début : 2025-11-10 20:00:00
fin : 2025-11-10 21:30:00
2025-11-10
Chants polyphoniques orthodoxes et chants traditionnels ukrainiens
La Chapelle des Vennes 41 rue Molière Bourg-en-Bresse 01000 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 37 49 52 renee.collomb@wanadoo.fr
English :
Orthodox polyphonic and traditional Ukrainian songs
German :
Orthodoxe polyphone Gesänge und traditionelle ukrainische Lieder
Italiano :
Canti polifonici ortodossi e canti tradizionali ucraini
Espanol :
Canciones polifónicas ortodoxas y canciones tradicionales ucranianas
