Le Nouveau Choeur Chants du Ciel et de la Terre La Chapelle des Vennes Bourg-en-Bresse

Le Nouveau Choeur Chants du Ciel et de la Terre

La Chapelle des Vennes 41 rue Molière Bourg-en-Bresse Ain

Début : 2025-11-10 20:00:00

fin : 2025-11-10 21:30:00

2025-11-10

Chants polyphoniques orthodoxes et chants traditionnels ukrainiens

La Chapelle des Vennes 41 rue Molière Bourg-en-Bresse 01000 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 37 49 52 renee.collomb@wanadoo.fr

English :

Orthodox polyphonic and traditional Ukrainian songs

German :

Orthodoxe polyphone Gesänge und traditionelle ukrainische Lieder

Italiano :

Canti polifonici ortodossi e canti tradizionali ucraini

Espanol :

Canciones polifónicas ortodoxas y canciones tradicionales ucranianas

