Le nouveau cirque Canadien Amboise

Le nouveau cirque Canadien Amboise mercredi 22 octobre 2025.

Le nouveau cirque Canadien

Route de Bléré Amboise Indre-et-Loire

Début : Samedi 2025-10-22 16:00:00

fin : 2025-11-01 17:15:00

2025-10-22

Du mercredi 22 octobre au samedi 1er novembre 2025, le nouveau cirque canadien fait son apparition à la Pagode de Chanteloup.

1h15 de spectacle.

Chapiteau chauffé.

Offre exceptionnelle 1 place offerte pour 3 places achetées (sur présentation du flyer). .

Route de Bléré Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 60 93 19 86

English : New Canadian Circus

From 22nd October to 1st November 2025, the new Canadian circus will be performing at the Pagode de Chanteloup.

German :

Von Mittwoch, dem 22. Oktober, bis Samstag, dem 1. November 2025, tritt der neue kanadische Zirkus in der Pagode von Chanteloup auf.

Italiano :

Da mercoledì 22 ottobre a sabato 1 novembre 2025, il nuovo circo canadese fa la sua comparsa alla Pagode de Chanteloup.

Espanol : El nuevo circo Canadiense

Del miércoles 22 de octubre al sábado 1 de noviembre 2025, el nuevo circo canadiense hace su aparición en la Pagoda de Chanteloup.

