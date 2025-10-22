Le nouveau cirque Canadien Amboise
Le nouveau cirque Canadien Amboise mercredi 22 octobre 2025.
Le nouveau cirque Canadien
Route de Bléré Amboise Indre-et-Loire
Début : Samedi 2025-10-22 16:00:00
fin : 2025-11-01 17:15:00
2025-10-22
Du mercredi 22 octobre au samedi 1er novembre 2025, le nouveau cirque canadien fait son apparition à la Pagode de Chanteloup.
1h15 de spectacle.
Chapiteau chauffé.
Offre exceptionnelle 1 place offerte pour 3 places achetées (sur présentation du flyer). .
Route de Bléré Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 60 93 19 86
English : New Canadian Circus
From 22nd October to 1st November 2025, the new Canadian circus will be performing at the Pagode de Chanteloup.
German :
Von Mittwoch, dem 22. Oktober, bis Samstag, dem 1. November 2025, tritt der neue kanadische Zirkus in der Pagode von Chanteloup auf.
Italiano :
Da mercoledì 22 ottobre a sabato 1 novembre 2025, il nuovo circo canadese fa la sua comparsa alla Pagode de Chanteloup.
Espanol : El nuevo circo Canadiense
Del miércoles 22 de octubre al sábado 1 de noviembre 2025, el nuevo circo canadiense hace su aparición en la Pagoda de Chanteloup.
