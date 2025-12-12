LE NOUVEAU CODE DE LA DRAGUE – COMEDIE DE LA ROSERAIE Toulouse

LE NOUVEAU CODE DE LA DRAGUE Début : 2026-01-23 à 21:00. Tarif : – euros.

Les mecs, venez passer votre code de la drague. Les filles, venez voir ce qui se passe dans la tête des garçons ! Aujourd’hui, les garçons ne savent plus ou n’ose plus draguer ! Après Me Too il est clair que les mecs sont largués dans le nouvel art de la séduction. Agathe et Malika deux copines d’enfance, se plient en 3 pour vous plier en 4 ! Pour garder tous vos points, venez apprendre à : -Avoir une tactique d’approche meilleure que « Ton père est un voleur il a volé toutes étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux… » -Arrêter les » cc, bjr, sava » sur les sites de rencontre -Ne pas être en mode chacal en boîte de nuit -Savoir quoi répondre quand elle vous demande : « Tu la trouves comment Paola?(Moche. Très moche. Hyper moche.) -Avoir une hygiène bucco-dentaire impeccable… Par les auteurs de la pièce à succès « Adopte Un Jules.com » !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

COMEDIE DE LA ROSERAIE 156 BIS AVENUE DE LAVAUR 31500 Toulouse 31