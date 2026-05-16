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Le nouveau musée se dévoile ! Rue César Mulon Corseul

Le nouveau musée se dévoile ! Rue César Mulon Corseul samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Rue César Mulon

Adresse : ArchéoMusée Coriosolis

Ville : 22130 Corseul

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Tarif :

Corseul

Le nouveau musée se dévoile !

Rue César Mulon ArchéoMusée Coriosolis Corseul Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-04

Un week-end de fête pour découvrir le nouveau parcours de visite
– 5 troupes de reconstitution fidèles à Coriosolis reviennent avec de belles surprises
– un village de l’archéologie
– un village Dinan Agglomération
– des jeux et de la bonne humeur

Restauration sur place   .

Rue César Mulon ArchéoMusée Coriosolis Corseul 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 83 35 10 

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English :

L’événement Le nouveau musée se dévoile ! Corseul a été mis à jour le 2026-05-16 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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