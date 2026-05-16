Le nouveau musée se dévoile ! Rue César Mulon Corseul

Corseul

Le nouveau musée se dévoile !

Rue César Mulon ArchéoMusée Coriosolis Corseul Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Un week-end de fête pour découvrir le nouveau parcours de visite

– 5 troupes de reconstitution fidèles à Coriosolis reviennent avec de belles surprises

– un village de l’archéologie

– un village Dinan Agglomération

– des jeux et de la bonne humeur

Restauration sur place .

Rue César Mulon ArchéoMusée Coriosolis Corseul 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 83 35 10

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English :

L’événement Le nouveau musée se dévoile ! Corseul a été mis à jour le 2026-05-16 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme