Le nouveau rendez-vous dans le 10ème qui remet du style dans vos jeudis BAF Paris PARIS jeudi 20 novembre 2025.
Un jeudi par mois, le BAF Paris ouvre ses portes à Nordine Chevallier pour un nouveau rendez-vous after-work cosy et chaleureux à Strasbourg Saint-Denis. Cave voutée, planches gourmandes de fromages affinés et DJ set sur mesure sont au programme !
Sous le Faubourg , de la pierre du fromage et des vibes !
Le jeudi 20 novembre 2025
de 18h00 à 00h00
gratuit Tout public.
BAF Paris 60 rue du Faubourg Saint Martin 75010 PARIS