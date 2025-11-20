Le nouveau rendez-vous dans le 10ème qui remet du style dans vos jeudis BAF Paris PARIS

Un jeudi par mois, le BAF Paris ouvre ses portes à Nordine Chevallier pour un nouveau rendez-vous after-work cosy et chaleureux à Strasbourg Saint-Denis. Cave voutée, planches gourmandes de fromages affinés et DJ set sur mesure sont au programme !

Sous le Faubourg , de la pierre du fromage et des vibes !

Le jeudi 20 novembre 2025

de 18h00 à 00h00

gratuit Tout public.

BAF Paris 60 rue du Faubourg Saint Martin 75010 PARIS