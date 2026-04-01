Le nouveau Scapin À partir de 6 ans

1 rue des Vallons Altkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-15 15:00:00

fin : 2026-04-15 16:00:00

Date(s) :

2026-04-15

De jeunes modus de théâtre s’approprient un texte de Molière et en créent une adaption libre. Sur inscription auprès de la MJC

Spectacle par la troupe des Juniors MJC Altkirch, selon une pièce de Gaëlle Chalude Sur inscription auprès de la MJC.

Quand de jeunes mordus de théâtre décident de monter seuls une pièce de Molière, la meilleure chose à faire est de s’approprier le texte, un peu ardu à mémoriser. Quitte à l’actualiser un peu … Quitte, même, à crééer une adaptation … libre!

Réservez vos places auprès de la MJC https://mjc-altkirch.fr/evenements/festival-dramatics/

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1 rue des Vallons Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 64 54 mediathequedusundgau@haut-rhin.fr

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English :

Young theater modus appropriate a text by Molière and create a free adaptation. Please register with the MJC

L’événement Le nouveau Scapin À partir de 6 ans Altkirch a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme du Sundgau