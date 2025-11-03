Le nouveau spectacle de Frédérick Sigrist Théâtre le Funambule Montmartre Paris

Le nouveau spectacle de Frédérick Sigrist Théâtre le Funambule Montmartre Paris lundi 3 novembre 2025.

– 39, c’est le nombre de kilos que Frédérick a perdu.

– 45, c’est l’âge auquel Frédérick s’est rendu compte qu’il n’était pas encore vieux mais définitivement plus jeune !

– 39/45, c’est une période de l’histoire de France qui, étonnement, a l’air de manquer à pas mal de monde !

– Ah oui, 39/45, c’est aussi le one man show de Frédérick Sigrist.

Du 3 novembre au 23 février

Les lundis à 19h ou 21h selon les semaines

Relâche le 5 janvier

Humoriste à la carrière riche en chroniques radio et télé — France Inter notamment, dont il connaît bien les longs couloirs à moquette — Frédérick Sigrist revient sur la tranche d’âge la plus marquante de sa vie dans son nouveau spectacle : « 39 – 45 », l’âge de la déconstruction. Mais comment se déconstruire si l’on n’a jamais été construit ?
Du lundi 03 novembre 2025 au lundi 23 février 2026 :
payant Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Théâtre le Funambule Montmartre 53 rue des Saules  75018 Paris
Théâtre le Funambule Montmartre 53 rue des Saules 75018 Paris
+33142238883
billetterie@funambule-montmartre.com