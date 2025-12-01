LE NOUVEL AN À CERBÈRE Cerbère
LE NOUVEL AN À CERBÈRE
Cerbère Pyrénées-Orientales
Tarif : 85
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
31 décembre 2025, 20:30
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Venez fêter le réveillon du nouvel an !
Le thème robe longue et noeud papillon.
Cerbère 66290 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 41 85
English :
Come and celebrate New Year’s Eve!
The theme: long dress and bow tie.
