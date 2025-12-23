LE NOUVEL AN À L’AUDACE ! Sète

LE NOUVEL AN À L’AUDACE !

27 avenue Victor Hugo Sète Hérault

Tarif : 26 – 26 – 26 EUR

Début : 2025-12-31

fin : 2026-01-01

2025-12-31

Trois séances pour fêter la fin d’année dans la convivialité, le rire et la bonne humeur !

FLASH BACKSTARRING AUDREY PERRINSi on regarde dans le rétroviseur, est-ce qu'on peut dire qu'on a eu une belle vie ?Babeth, qui fête ses 40 ans dans une boite… spéciale ; Rosette, 45 ans bien tassés qui s'apprête à dire oui à l'amour de sa vie… Ruth Bergen, ancienne Diva, prof de chant d'une jeune qui rêve de célébrité ; Valérie, qui décide de changer de vie… Violette… est-ce qu'elles ont eu une belle vie?A travers ces portraits de femmes… déjantées… Audrey est le miroir grossissant de nos petites imperfections !Si vous avez aimé DERAPAGE CONTROLE, 40 BALAIS BLUES TOUR, ROSETTE, JE NE SIMULE PLUS, vous aimerez FLASH BACK BEST OF des sketchs d'Audrey Perrin depuis plus de 20 ansEt si en plus vous avez grandi dans les années 70, 80, 90, ce spectacle est pour vous !Séance 17h30Options disponibles Kit Apéro ou Kit Goûter (part de gâteau + glace).Option végétarienne possible.Séance 20h00Option Panier Audacieux (charcuterie, fromages, crudités + surprises).Option végétarienne possible.Séance 22h30 Spéciale RéveillonBuffet froid sucré-salé inclus + coupe de pétillant local servie à minuit.- Une dizaine de places "spectacle seul" sont disponibles (entrée à 22h15).Pour votre information Pour une meilleure organisation, le 31 décembre, la partie restauration sera fermée (pas de commandes de plats le jour même), seul le bar restera ouvert pour les boissons supplémentaires.Les places ne sont pas numérotées, le placement se fait par ordre d'arrivée. .

27 avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie +33 7 64 17 96 13 contact@cafetheatresete.com

English :

Three sessions to celebrate the end of the year with fun, laughter and good humour!

