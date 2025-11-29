Le nouvel an à l’étape à l’Etape du Berger Bagnères-de-Bigorre

Le nouvel an à l’étape

à l’Etape du Berger LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Fêtez le réveillon de la saint sylvestre à l’Etape du berger ! Réservez dès maintenant.

à l’Etape du Berger LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 95 44 etapeduberger@gmail.com

English :

Celebrate New Year’s Eve at l’Etape du berger! Make your reservation now.

L’événement Le nouvel an à l’étape Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2025-11-26 par Pôle du Tourmalet |CDT65