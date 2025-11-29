Le nouvel an à l’étape à l’Etape du Berger Bagnères-de-Bigorre
Le nouvel an à l’étape à l’Etape du Berger Bagnères-de-Bigorre mercredi 31 décembre 2025.
Le nouvel an à l’étape
à l’Etape du Berger LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Fêtez le réveillon de la saint sylvestre à l’Etape du berger ! Réservez dès maintenant.
à l’Etape du Berger LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 95 44 etapeduberger@gmail.com
English :
Celebrate New Year’s Eve at l’Etape du berger! Make your reservation now.
