Le nouvel an au 75 ! Charleville-Mézières

Le nouvel an au 75 !

75 Forest Avenue, 75, rue Forest Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 100 – 100 – 100 EUR

Repas + boissons + Dj + cotillons

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

2025-12-31

La soirée du nouvel an au 75Salle des cérémonies places limitéesDiner SANS SPECTACLE avec Dj GiovanniTenue correcte exigéeRepas en buffet communiqué prochainementSoft bières Vins & champagne à discrétionEn cas de multiple réservation pour une table, indiquez bien dans la case observation le nom de la précédente réservation afin de vous réunir, aucun changement de table possible J-10Pour réserver, cliquez ici

75 Forest Avenue, 75, rue Forest Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 55 00 00

English :

New Year’s Eve party at 75Ceremony hall limited seatingDINNER WITHOUT SHOW with Dj GiovanniPolite dress requiredBuffet dinner: to be announcedSoft beers Wines & champagne at your discretionIf you make multiple reservations for a table, please indicate the name of the previous reservation in the observation box so that you can be reunited, no table change possible D-10To reserve, click here

German :

Der Silvesterabend im 75Saal der Zeremonien begrenzte PlätzeDinner OHNE SPECTAKEL mit Dj GiovanniAnständige Kleidung erforderlichMahlzeit am Buffet: demnächst kommuniziertSoft Biere Weine & Champagner à discrétionIm Falle einer Mehrfachreservierung für einen Tisch, geben Sie bitte im Beobachtungsfeld den Namen der vorherigen Reservierung an, um sich zu vereinen, keine Tischänderung möglich J-10Um zu reservieren, klicken Sie hier

Italiano :

Festa di Capodanno al 75Salone del Cerimoniale numero di posti limitatoCENA SENZA SPETTACOLO con Dj GiovanniAbbigliamento adeguato richiestoBuffet: da annunciareSoft birre vini e champagne a discrezioneSe avete prenotato un tavolo più volte, vi preghiamo di indicare il nome della prenotazione precedente nell’apposito riquadro in modo da potervi ricongiungere. Non è possibile cambiare il tavolo D-10Per prenotare, clicca qui

Espanol :

Fiesta de Nochevieja en el 75Salón Ceremonial número limitado de plazasCENA SIN ESPECTÁCULO con Dj GiovanniSe requiere vestimenta correctaCena buffet: por anunciarBarbacoa cervezas Vinos y champán a discreciónSi ha reservado mesa varias veces, indique el nombre de la reserva anterior en el recuadro previsto a tal efecto para que se le pueda reunir. No es posible el cambio de mesa D-10Para reservar, haga clic aquí

L’événement Le nouvel an au 75 ! Charleville-Mézières a été mis à jour le 2025-07-29 par Ardennes Tourisme