Le Nouvel an chinois à l’Hippodrôme de Paris-Vincennes Hippodrôme Paris-Vincennes Paris

PARIS-VINCENNES CELEBRE LE NOUVEL AN CHINOIS

Venez vivre une grande fête culturelle en famille : traditions, spectacles, musique et ambiance chaleureuse… 2026 étant l’Année du Cheval, Paris-Vincennes est le lieu idéal pour célébrer ce moment de renouveau !

️ Flag Ceremony dès l’ouverture : levée du drapeau, hymne national et photo officielle.

Animations toute la journée : danse du dragon, danse du lion, costumes traditionnels et musique chinoise.

COURSES SPECTACLE

– Assistez à 9 courses au trot en direct !

Tout au long de la journée, installez-vous en tribune et profitez du spectacle : vitesse, suspense et champions au rendez-vous. Encouragez vos favoris et vibrez en famille ou entre amis. Le Temps fort de la journée ? Le Prix de Paris, la course marathon !

— Découvrez les coulisses et approchez les chevaux

Inscrivez-vous sur place pour une visite guidée des écuries : vous pourrez voir les chevaux de près et assister à la préparation avant l’entrée en piste. Pour une expérience encore plus immersive, montez à bord du bus suiveur, au cœur de la course comme un vrai privilégié !

EXPERIENCES GRATUITES

Expériences 100% gratuites pour petits et grands : Plongez dans un univers fun et gratuit autour des courses et du carnaval ! Tout au long de la journée, profitez d’expériences ludiques et magiques à partager en famille.

– Baptêmes à poneys : une première rencontre avec le monde du cheval, en douceur

– Carrousel hippique : tournez manège dans un tourbillon version hippodrome

– Selfie avec Troty : rencontrez la mascotte préférée des enfants

– Réalité virtuelle : vivez une course en immersion totale

– Photocall Petit Sulky : grimpez dans un sulky et repartez avec votre photo de futur champion !

SAVEURS DE CHINE

Le Nouvel An chinois se célèbre aussi à table ! Pour l’occasion, un village gastronomique s’installe dans le Grand Hall avec une offre généreuse et conviviale, inspirée des grandes spécialités chinoises. Laissez-vous tenter par une cuisine riche en parfums et en textures… parfaite pour partager un moment gourmand en famille entre deux animations.

Parmi les incontournables à déguster :

– Raviolis vapeur, et leur cuisson délicate

– Porc sauce aigre-douce, à la touche fruitée et légèrement sucrée

– Riz cantonais, parfumé et savoureux

– Nems et dim sum, petites bouchées vapeur ou frites, à partager

… et bien d’autres gourmandises à découvrir sur place !

En février, Paris-Vincennes passe en mode « Fêtes du Monde ». Spectacles, déambulations, traditions et animations gratuites : chaque dimanche, l’hippodrome se transforme en scène internationale pour célébrer les plus grands rendez-vous festifs… sans jamais perdre l’intensité des courses.

Dimanche 22 février, le Nouvel An chinois se célèbre à Paris-Vincennes : danses, costumes traditionnels et animations 100% gratuites à vivre en famille !

Le dimanche 22 février 2026

de 12h00 à 18h30

gratuit sous condition

L’entrée à l’Hippodrome Paris-Vincennes est gratuite pour ces événements sur présentation d’un billet individuel. Téléchargez-le

Tout public.

Hippodrôme Paris-Vincennes 2, route de la Ferme 75012 Paris

