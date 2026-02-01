Le Nouvel An chinois au LAO Café Lao Café Arles

Le Nouvel An chinois au LAO Café

Dimanche 22 février 2026 à partir de 12h. Lao Café 8, boulevard des Lices Arles

Le 22 février pour le déjeuner, le Lao Café célèbre le Nouvel An chinois !

À cette occasion, nous aurons l’honneur d’accueillir les artistes de hongtecklyon pour leurs spectaculaires danses du lion, symbole de chance, de prospérité et de renouveau une journée festive, vibrante et pleine d’énergie, à vivre ensemble autour de la table ! .

Lao Café 8, boulevard des Lices Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 25 22

English :

For lunch on February 22, Lao Café celebrates Chinese New Year!

