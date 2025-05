Le nouvel hôpital vous ouvre ses portes – Chantier CHU de Nantes Nantes, 8 juin 2025 10:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-08 10:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

En famille ou entre amis, découvrez un chantier hors-norme !Suivez notre parcours balisé et sécurisé au cœur du chantier. Inscrivez-vous dès maintenant en sélectionnant le jour et le créneau de votre choix. La durée de la visite est estimée à environ 30 minutes. Vous devrez vous rendre sur le chantier durant le créneau de 2h que vous avez sélectionné lors de votre inscription. Par exemple : vous êtes inscrit sur le créneau 10h-12h, vous devrez effectuer votre visite entre 10h et 12h, au moment qui vous convient le mieux.Inscrivez-vous dès maintenant Chaussures fermées obligatoires.Poussettes déconseillées, porte-bébés à privilégier.L’environnement du chantier n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite

Chantier CHU de Nantes Nantes 44007

https://www.nouvelhopital-chu-nantes.fr/evenement/